Видео пользовательницы тиктока Глории набрало более 4,4 миллиона просмотров. Ролик, в котором девушка показывает, какой подарок приготовила мужу ко Дню святого Валентина, стал сразу вирусным в сети.

14 февраля обычно является днем, чтобы показать своему любимому человеку, насколько вы его цените. Но пользовательница тиктока Глория другого мнения.

Праздничное Головоломка ко дню влюбленных: найдете ли вы скрытое сердце между парами животных

13 февраля девушка записала видео, в котором показала, как собирает подарок для мужа на День святого Валентина. И сначала непонятно, что Глория купила своему мужу. Но впоследствии она обернула пенополистирол в подарочную бумагу и вставила в пакет деревянные палочки, на каждую из которых приклеила распечатанные ею фотографии других женщин, что понравились ее мужу в Instagram.

Поскольку все делятся тем, что они подарили своей второй половинке на День святого Валентина, я подумала, что поделюсь своим,

– сказала она.



Жена подарила мужу коллекцию понравившихся ему женских фото в Instagram / Фото Daily Mail

​

Жена подарила мужу коллекцию понравившихся ему женских фото в Instagram / Фото Daily Mail

​

Жена подарила мужу коллекцию понравившихся ему женских фото в Instagram / Фото Daily Mail

​

Жена подарила мужу коллекцию понравившихся ему женских фото в Instagram / Фото Daily Mail

Я подарила своему мужу эту симпатичную коробочку и заполнила ее фотографиями всех девушек, которые ему нравятся в Instagram. Надеюсь, ему понравится!,

– добавляет она.



Жена подарила мужу коллекцию понравившихся ему женских фото в Instagram / Фото Daily Mail

Таким образом девушка напоминает своему партнеру, что она не закрывает глаза на его действия в социальных сетях. Стоит добавить, что некоторым пользователям такой подарок показался диким и они попросили у Глории дополнительное видео, что показывает его реакцию.

Девушка заполнила подарок фотографиями всех девушек, которые нравятся ее мужу в Instagram: смотрите видео