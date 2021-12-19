Повседневность во вкусностях: остроумные фото еды от диджитал-художницы

Британская художница переосмысливает применение привычных блюд. Ее абсурдные картины завораживают своей изобретательностью, а яркие ингредиенты будоражат аппетит.

Нетривиальное применение повседневной пищи придумывает художница по имени Ванесса Мак-Кеовн. Девушка из Лондона уже стала звездой инстаграма благодаря своему творчеству.

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Создавать остроумные картины художница начала еще в 2015 году. Тогда она фотографировала минималистичные композиции на ярком фоне.

Теннис / Фото Ванессы Мак-Кеовн

Яркий фон нашел свое место в творчестве Ванессы. Теперь девушка сочетает цвет, текстуру и съедобные предметы, создавая интересные и неоднозначные изображения. К последним работам художницы добавились клетчатые скатерти, кафельные стены и контраст.

Сейчас я хочу сделать свою работу более динамичной. Мне хочется быть свободной от жестких ограничений,

– отметила Ванесса.

Остроумные композиции с едой / Фото Ванессы Мак-Кеовн

В творчестве девушки присутствуют как пастельная, так и кислотная гаммы, прекрасно сочетаются и придают атмосферность фотографиям.

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Ванесса имеет личный сайт, где публикует работы, а также инстаграм, на который подписались больше 100 тысяч человек.

Произведения художницы / Фото Ванессы Мак-Кеовн

Произведения художницы / Фото Ванессы Мак-Кеовн

Произведения художницы / Фото Ванессы Мак-Кеовн

Произведения художницы / Фото Ванессы Мак-Кеовн