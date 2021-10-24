Посмотрите на Генри Кавилла в роли Джеймса Бонда вместо Тимоти Далтона: Deepfake-видео

В 1980-х культового агента 007 сыграл Тимоти Далтон. Однако стоит отметить, что Джеймс Бонд – желанная роль во всем Голливуде и особенно для актеров из Великобритании.

Одним из главных претендентов на роль следующего агента 007 после ухода Дэниела Крейга, называют Генри Кавилла. И даже сам актер признался, что был бы не прочь сыграть в бондиане.

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Если Барбара (Брокколи) и Майкл (Уилсон) заинтересованы в том, чтобы рассмотреть мое участие в их фильмах, тогда я готов с радостью обсудить. И мне было бы очень интересно серьезно рассмотреть роль злодея,

– признался Кавилл.

Автор ютуб-канала stryder HD поделился новым дипфейк-видео. На этот раз он заменил Тимоти Далтона на Генри Кавилла в фильме о Джеймсе Бонде.

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