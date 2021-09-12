С помощью DeepFake: Том Харди стал Джеймсом Бондом вместо Дэниела Крейга

В сети ходят слухи о том, что Дэниел Крейг откажется от роли Джеймса Бонда. На этой волне возникло множество предположений о том, какой актер заменит его.

Дэниел Крейг – шестой актер, сыгравший Бонда с начала экранизации романов Яна Флеминга в 1962 году. С момента своего дебюта в ленте "Казино Рояль" 2006 года культовую роль агента 007 Крейг сыграл в пяти фильмах.

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Сообщалось, что Крейг собирался отказаться от роли Бонда еще в 2015 году. Однако через некоторое время он решил вернуться и сыграть в последний раз культовую роль в ленте "007: Не время умирать". У букмекеров есть свой список актеров, которые, скорее всего, заменят Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда. И возглавляет его Том Харди.

stryder HD, опубликовал видео, на котором лицо актера Дэниела Крейга в фильмах о Джеймсе Бонде заменил на лицо Тома Харди с помощью технологии DeepFake. Таким образом блогер показал, как бы Харди выглядел в роли агента 007.

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