Полная Луна в декабре: точные дата и время последнего полнолуния года

В декабре в Украине можно увидеть полную Луну. После полнолуния светило пойдет на убыль.

Полнолуние – это фаза, при которой Земля располагается между Солнцем и Луной. В декабре 2021 года полную Луну можно будет увидеть 19 декабря – в День Святого Николая.

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Полнолуние наступит 19 декабря в 7:38.

Период полнолуния хорош для спокойного отдыха, размышлений и рефлексии. В этот день можно встретиться с друзьями и провести время с родными.

Полную Луну можно увидеть утром 19 декабря / Фото Unsplash

Благоприятные дни в декабре

5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 24, 25 декабря будут благоприятными днями в месяце. Эти дни идеально подходят для важных решений и дел.

Неблагоприятные дни в декабре

3, 19, 29 и 30 декабря будут неблагоприятными для новых начинаний. В эти дни лучше посвятить время себе и не делать поспешных решений.