В США полиция остановила на дороге НЛО: курьезные фото

Правоохранители из американского округа Кроуфорд, что в Миссури, заметили на дороге уникальное транспортное средство. Оно было очень похоже на космический корабль пришельцев.

Как выяснилось, машина в форме НЛО направлялась через округ Кроуфорд на автомобильный фестиваль в Розуэлл, штат Нью-Мексико.

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Дорожный патруль остановил водителя за нарушение правил дорожного движения и просроченный номерной знак штата Индиана, вручив ему письменное предупреждение.

Учитывая трафик на автомагистрали, а также размер и аэродинамику его автомобиля, водитель понимал, что существует большой потенциал для нарушения правил дорожного движения,

– сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью и помощник шерифа Адам Карнал.

Правоохранителям удалось сделать несколько фотографий странной машины, похожей на НЛО. После этого они пожелали участнику фестиваля безопасного путешествия к месту назначения и отпустили.



В США полиция остановила на дороге НЛО / Фото Crawford County Sheriff's Office

Реакция пользователей соцсетей

Их сообщение собрало более 12 тысяч распространений в фейсбуке. Пользователи сети в комментариях не скрывали своего удивления и начали наперебой шутить.