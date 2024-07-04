В США полиция остановила на дороге НЛО: курьезные фото
Источник:New York Post
Правоохранители из американского округа Кроуфорд, что в Миссури, заметили на дороге уникальное транспортное средство. Оно было очень похоже на космический корабль пришельцев.
Как выяснилось, машина в форме НЛО направлялась через округ Кроуфорд на автомобильный фестиваль в Розуэлл, штат Нью-Мексико.
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Дорожный патруль остановил водителя за нарушение правил дорожного движения и просроченный номерной знак штата Индиана, вручив ему письменное предупреждение.
Учитывая трафик на автомагистрали, а также размер и аэродинамику его автомобиля, водитель понимал, что существует большой потенциал для нарушения правил дорожного движения,
– сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью и помощник шерифа Адам Карнал.
Правоохранителям удалось сделать несколько фотографий странной машины, похожей на НЛО. После этого они пожелали участнику фестиваля безопасного путешествия к месту назначения и отпустили.
В США полиция остановила на дороге НЛО / Фото Crawford County Sheriff's Office
Реакция пользователей соцсетей
Их сообщение собрало более 12 тысяч распространений в фейсбуке. Пользователи сети в комментариях не скрывали своего удивления и начали наперебой шутить.
- "Не связывайтесь с пришельцами, у них может быть оружие с лучами смерти";
- "Пришельцы уже на Земле";
- "Оно явно не из этого мира";
- "Я уже не раз видела в отделениях полиции довольно веселые фотографии транспортных средств, которые едут на такие мероприятия, как эти, или на странные автомобильные съезды";
- "Это замечательно! Люблю чувство юмора людей из вашего департамента".