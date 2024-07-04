Как выяснилось, машина в форме НЛО направлялась через округ Кроуфорд на автомобильный фестиваль в Розуэлл, штат Нью-Мексико.

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Дорожный патруль остановил водителя за нарушение правил дорожного движения и просроченный номерной знак штата Индиана, вручив ему письменное предупреждение.

Учитывая трафик на автомагистрали, а также размер и аэродинамику его автомобиля, водитель понимал, что существует большой потенциал для нарушения правил дорожного движения,
– сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью и помощник шерифа Адам Карнал.

Правоохранителям удалось сделать несколько фотографий странной машины, похожей на НЛО. После этого они пожелали участнику фестиваля безопасного путешествия к месту назначения и отпустили.

В США полиция остановила на дороге НЛО
В США полиция остановила на дороге НЛО / Фото Crawford County Sheriff's Office

Реакция пользователей соцсетей

Их сообщение собрало более 12 тысяч распространений в фейсбуке. Пользователи сети в комментариях не скрывали своего удивления и начали наперебой шутить.

  • "Не связывайтесь с пришельцами, у них может быть оружие с лучами смерти";
  • "Пришельцы уже на Земле";
  • "Оно явно не из этого мира";
  • "Я уже не раз видела в отделениях полиции довольно веселые фотографии транспортных средств, которые едут на такие мероприятия, как эти, или на странные автомобильные съезды";
  • "Это замечательно! Люблю чувство юмора людей из вашего департамента".