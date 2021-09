Показали трейлер мультфильма "Покемон-фильм: секреты джунглей" и назвали дату релиза на Netflix

Стриминговая платформа Netflix представила новый международный трейлер анимационной ленты "Покемон-фильм: Секреты джунглей". Мультфильм выйдет на Netflix в октябре.

В рамках празднования 25-летия Pokémon компания Pokémon Company анонсировала 23-й анимационный фильм серии – "Покемон-фильм: секреты джунглей" (Pokémon The Movie: Secrets of the Jungle). Первый официальный международный трейлер показали 7 сентября.

"Покемон-фильм: секреты джунглей" планировали представить зрителям во всем мире еще в июле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса дату премьеры перенесли.

Следующий фильм о покемонах выходит на Netflix!

"Покемон-фильм: тайны джунглей" – 23–й фильм серии выйдет 8 октября. Смотрите совершенно новый трейлер,

– говорится в публикации.

Сюжет новой анимационной ленты

В мультфильме идет рассказ о диком ребенке Коко, которого вырастил в лесу покоя мифический покемон Зар. Мальчик всегда считал себя покемоном, хотя и не обладает способностями карманных монстров. Главный герой Эш Кетчум вместе с Пикачу встретили Коко и помогли ему защитить великое Древо от сумасшедшего ученого – доктора Зеда.

Мильтфильм "Покемон-фильм: Секреты джунглей" покажут

