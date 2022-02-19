Подарок с любовью: женщина получила на День Валентина лотерейный билет на 10 миллионов долларов

Обычно в День святого Валентина женщины получают от мужчин цветы, сладости и другие романтические подарки. А вот американке Марии Чикас достался лотерейный билет.

10 миллионов в День Валентина

На первый взгляд, такой подарок не очень подходит к празднику влюбленных, однако муж Марии знал, что делает. Прежде чем дарить билет жене, он проверил его и понял, что держит в руках огромный выигрыш – 10 миллионов долларов (283 миллиона гривен).

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Эта победа стала огромным везением, ведь по данным лотереи Вирджинии, шансы выиграть главный приз в игре Extreme Millions Scratcher составляли 1 к 2 937 600.

Мария Чикас получила чек на 10 миллионов долларов / Фото Virginia Lottery

Сначала Мария подумала, что это шутка и ложь, но в конце концов она поверила в свою удачу. Женщине нужно было выбрать, как получить выигрыш – все 10 миллионов многими платежами на протяжении 30 лет или единовременную выплату наличными в размере 6 570 302 доллара (185,9 миллиона гривен) после налогообложения. Победительница выбрала второй вариант.

Этот билет стал счастливым не только для супругов Чикос, но и для магазина в городе Манассас, где муж Марии его купил. Его владельцы получат от лотереи Вирджинии бонус в размере 50 000 долларов (1,4 миллиона гривен).

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