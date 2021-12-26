Почти как живая: инженер создал милую деревянную таксу на дистанционном управлении
Источник:The Q
Известный ютуб-канал показал, как мужчина создал себе деревянного любимца – волшебную таксу, умеющую двигаться. Роботизированная собака управляется с помощью пульта.
Инженер научного канала Q показал, как он создал замечательную механическую таксу. Научный канал написал, что деревянная собачка может стать веселой альтернативой для тех, кто не может завести собаку.
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Мужчина, создавший собаку, вдохновлялся той же механической конструкцией, которую впервые разработал скульптор Тео Янсен.
Что известно о скульптурахТео Янсен занимается созданием подвижных фигур под названием Standbeest. Эти деревянные скульптуры могут двигаться с помощью движения ветра и инерции. Нидарландский художник занимается разработкой кинетической скульптуры, способной поддерживать энергию в атмосфере с 1990 года.
Кинетические скульптуры Тео Янсена: смотрите видео
Механизированного щенка инженер создал из фанеры, подключив к нему пульт управления. Так деревянная такса может ходить по команде владельца. Контроллер, который указывает собаке, куда идти, также оформлен в виде таксы.
Если вы хотите собаку, но по каким причинам не можете – вот ответ. Сделайте роботизированную собаку из фанеры. Это не заменит настоящую собаку, но лучше, чем ничего,
– написано в описании под видео.
Уникальный дизайн придал деревянной собачке характерную походку таксы.
Как создавали замечательную механическую таксу: смотрите видео