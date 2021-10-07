Почти миллион долларов: коллекцию рисунков Мухаммеда Али продали за сумасшедшую сумму

Легендарный боксер Мухаммед Али известен своими спортивными достижениями, однако о его художественном таланте говорят не так много. Несмотря на это, коллекцию из 26 рисунков, эскизов и картин легендарного боксера Мухаммеда Али 5 октября продали на аукционе Bonhams в Нью-Йорке почти за миллион долларов.

Общая вырученные сумма – 945 524 доллара (около 25 миллионов гривен). Это втрое больше, чем прогнозировали эксперты.

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Мухаммед Али – художник

По словам представителей аукциона, Мухаммед Али рисовал в течение всей своей жизни. Он учился у своего отца, который был профессиональным художником, а также брал уроки у спортивного художника Лероя Неймана.

Мухаммед Али был культурной иконой, которая определила целое поколение. Его работы показывают близкие его сердцу вещи – бокс, гражданские права, религию, мир во всем мире и гуманизм,

– сказала Хелен Холл, директор отдела народной культуры Bonhams перед началом аукциона.

Работы выдающегося спортсмена выставил на продажу Родни Браун – коллекционер и друг Али. Он рассказал, что боксер нарисовал для него свои первые три картины после боя в Бостоне в 1977 году.

Самым дорогим лотом из коллекции оказался рисунок Sting Like a Bee ("Жаль, как пчела"), который Мухаммед Али создал в 1978 году во время съемок фильма "Дороги свободы". Ее купили за 425 тысяч долларов (11,1 миллиона гривен).



Рисунок, продан за 425 тысяч долларов / Фото Bonhams

Другими работами из самых дорогих стали картина "Я люблю тебя, Америка", проданная за 150 тысяч долларов (3,9 миллиона гривен), и зарисовка со сравнением ислама и христианства, которая ушла с молотка за 24 тысяч долларов (632,4 тысячи гривен).



Картину "Я люблю тебя, Америка" купили за 150 тысяч долларов / Фото Bonhams

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