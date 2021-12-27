Почему ссорятся женщины: владелицы собак подрались из-за спора об их воспитании

В Германии две женщины поссорились по странной причине. Предметом их ссоры оказался вопрос воспитания домашних любимцев.

В Тюрингии – федеральной земле в Восточной Германии, 51-летняя женщина во время прогулки с собакой, ударила своего любимца. Девушка, которая выгуливала другого четвероногого друга и проходила мимо, видела это, поэтому не могла остаться в стороне – сделала замечание.

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Старшая дама не послушала девушку и порекомендовала той не вмешиваться не в свое дело. Так завязался спор. Но 27-летняя немка не могла уже успокоиться – она продолжила упрекать не очень учтивую собачницу. В конце концов та набросилась на девушку с кулаками, и пока прохожие их разнимали даже укусила младшую противницу.

Собаки только смотрели и не кусались,

– сообщили в полиции.

Владелицы собак подрались из-за спора об их воспитании / Фото unsplash

История на этом не завершилась – женщины подали друг на друга иски в суд, в которых выдвинуты обвинения о нанесении побоев. Поэтому их обоих вскоре ждет суд.