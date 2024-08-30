Обычные хитрости: почему производители апельсинов продают их в красных сетках

Замечали ли вы когда-нибудь, что апельсины нередко продают в красных сетчатых пакетах. И если вы думаете, что это обычное совпадение, то это не так.

Исследователи рассказали, почему апельсины часто продаются в сетках определенного цвета.

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В чем причина

Как оказалось, это коварный трюк, чтобы обмануть покупателей и заставить купить больше фруктов. Дело в том, что красная или оранжевая пластиковая сетка вокруг фруктов помогает создать впечатление, что апельсиновая кожура имеет более насыщенный оранжевый цвет, благодаря чему фрукты имеют сочный и привлекательный вид для потребителей.

Каждую субботу на местном рынке я покупаю апельсины для сока у моей любимой продавщицы фруктов Хельги. В один день у нее не было хороших спелых апельсинов. Позже, зайдя в супермаркет, я увидел, что спелых апельсинов было вдоволь, и, конечно, купил их целую кучу. Дома, когда я вынул апельсины из сетки, произошло чудо: каждый апельсин, красиво окрашенный в сетке, превратился в ужасный оттенок зеленого без сетки,

– поделился психолог Карл Р. Гегенфуртнер из Гиссенского университета.

Этот принцип основан на иллюзии конфетти – визуальном феномене, когда на восприятие цветов сильно влияет окружающий контекст.

Оставаясь верным научному методу, он также выдвинул доказательства в подтверждение своего утверждения в виде фотографий, на которых изображены некоторые обманчивые апельсины.



Как меняется цвет апельсина в разном контексте / Фото Gegenfurtner/i-Perception/2024

Как это работает