Обычные хитрости: почему производители апельсинов продают их в красных сетках

30 августа 2024, 14:16
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Автор: Алена Захарова

Источник:

IFLScience

Замечали ли вы когда-нибудь, что апельсины нередко продают в красных сетчатых пакетах. И если вы думаете, что это обычное совпадение, то это не так.

Исследователи рассказали, почему апельсины часто продаются в сетках определенного цвета.

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В чем причина

Как оказалось, это коварный трюк, чтобы обмануть покупателей и заставить купить больше фруктов. Дело в том, что красная или оранжевая пластиковая сетка вокруг фруктов помогает создать впечатление, что апельсиновая кожура имеет более насыщенный оранжевый цвет, благодаря чему фрукты имеют сочный и привлекательный вид для потребителей.

Каждую субботу на местном рынке я покупаю апельсины для сока у моей любимой продавщицы фруктов Хельги. В один день у нее не было хороших спелых апельсинов. Позже, зайдя в супермаркет, я увидел, что спелых апельсинов было вдоволь, и, конечно, купил их целую кучу. Дома, когда я вынул апельсины из сетки, произошло чудо: каждый апельсин, красиво окрашенный в сетке, превратился в ужасный оттенок зеленого без сетки,
– поделился психолог Карл Р. Гегенфуртнер из Гиссенского университета.

Этот принцип основан на иллюзии конфетти – визуальном феномене, когда на восприятие цветов сильно влияет окружающий контекст.

Оставаясь верным научному методу, он также выдвинул доказательства в подтверждение своего утверждения в виде фотографий, на которых изображены некоторые обманчивые апельсины.


Как меняется цвет апельсина в разном контексте / Фото Gegenfurtner/i-Perception/2024

Как это работает

  • Иллюзия конфетти базируется на принципе, что наш мозг запрограммирован на обработку периферийного зрения и восприятие цветов.
  • По сути, наш мозг стремится обеспечить нам плавный, бесшовный опыт, который можно понять как можно эффективнее. Так же наша зрительная система настроена на восприятие однородности и плавных переходов.
  • Когда красная сетка накладывается на оранжевый, наш мозг объединяет соседние цвета, чтобы упростить то, что мы видим.