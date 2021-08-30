Побил собственный рекорд: американский блогер съел 120 наггетсов за 9 минут

В видео девятилетней давности американскому ютуберу Мэтту Стоуну, чтобы съесть такое количество наггетсов, понадобилось больше времени. 120 штук в 2012 году он поглотил за 14,5 минуты.

Американец Мэтт Стоун уже много лет занимается профессиональным поглощением пищи. Он регулярно снимает об этом ролики и выкладывает их на ютубе, где они набирают десятки миллионов просмотров

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Каждую неделю Мэтт снимает видео, в которых поедает гигантские бургеры, огромные пиццы и горы вафель. И вот недавно американец обновил собственный рекорд 2012 года и съел 120 наггетсов из Mcdonald's за 9 минут и 23 секунды. Все наггетсы блогер запил стаканом диетической колы.

Американский блогер съел 120 наггетсов за 9 минут: видео

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