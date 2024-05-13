Мужчина 7 раз сорвал джекпот в лотерее: он поделился секретами успеха

Мужчина, по имени Ричард Лустиг стал известен тем, что выиграл 7 раз в лотерее. Мужчина подчеркнул 3 важных совета, которые, по его мнению, могут помочь.

Известно, что мужчина выигрывал значительные призы в период с 1993 по 2010 год.

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Советы, что помогут выиграть в лотерее

Счастливчик советует выбирать собственные номера и придерживаться их каждый раз. Это может показаться несложным, но по его словам, это может увеличить ваши шансы на выигрыш. Он подчеркивает необходимость установления бюджета для игры в лотерею. Это поможет избежать непредсказуемых расходов и поддерживать здоровую финансовую дисциплину. Мужчина подчеркивает, что никогда не стоит использовать деньги, предназначенные на арендную плату или на необходимые продукты, чтобы купить билет. Это важно для сохранения стабильности вашей жизни.

По словам Ричарда Лустига, эти советы могут сделать лотерею более доступной и возможно даже увеличить шансы на выигрыш.

Ранее мы писали, что в США сразу 5662 человек выиграли джекпот в лотерею, выбрав комбинацию 6-6-6. Так, билет стоимостью 50 центов принес главный приз в размере 250 долларов, а другой билет за 1 доллар – 500 долларов.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет, выдана 26.04.2021 Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (решение о выдаче лицензии №150 от 12.04.2021)

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