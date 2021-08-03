Победитель Евровидения-2006 Lordi явился на вакцинацию в костюме монстра: кто пришел с ним

Лидер финской группы Lordi Томи Путаансуу в воскресенье, 1 августа, получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Вместе с мистером Лорди в пункт вакцинации пришел Санта Клаус.

Многие запомнили исполнителей хэви-метала группу Lordi, которые победили на Евровидении в 2006 году, именно благодаря их фирменным костюмам монстров. Не удивительно, что фронтмен группы Томи Путаансуу пришел на вакцинацию от коронавируса в знакомом всем наряде.

Это интересно Первое легальное онлайн-казино Cosmolot присоединилось к Ukrainian Gambling Council

Освещение этого события в первую очередь направлено на то, чтобы побудить молодежь пройти вакцинацию. Стоит отметить, что Мистер Лорди в одежде монстра сразу стал вирусным в сети.

Они вставили мне в руку большую иглу, и именно поэтому я приехал сюда. Это была моя вторая доза вакцины,

– сказал Мистер Лорди.

Победитель Евровидения-2006 Lordi появился на вакцинацию в костюме монстра / Фото из инстаграма cityofrovaniemi



Лидер финской группы Lordi получил вторую дозу вакцины от COVID-19 / Фото из инстаграма cityofrovaniemi





Таким образом молодежь Финляндии мотивируют к вакцинации от COVID-19​ / Фото из инстаграма cityofrovaniemi

Пункт вакцинации также посетил Санта Клаус. При этом он заявил, что был одним из первых, кто получил вакцину уже давно. Так что скорей всего, известный волшебник пришел поддержать мистера Лорди.



Санта Клаус пришел в пункт вакцинации в Финляндии / Фото из инстаграма cityofrovaniemi

Напомним, каким было выступление группы Lordi на Евровидении 2006 года: видео​

К теме Мем "Дружба закончилась с Мудасиром" продали на аукционе за более 50 тысяч долларов