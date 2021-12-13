По джекпоту в год: пенсионерка из США в третий раз выиграла в лотерею

В мире есть не так много счастливчиков, которых удача сопровождает чуть ли не на каждом шагу. Одной из них является и 61-летняя американка, которая чуть больше, чем за 3 года уже в третий раз сорвала джекпот в лотерею.

Имя победительницы не разглашают. Известно только, что она проживает в штате Мэриленд и недавно купила 2 билета мгновенной лотереи за 5 долларов (135 гривен).

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История джекпотов

Один из приобретенных билетов не был выигрышным, а второй принес пенсионерке главный джекпот в размере 50 000 долларов (1,3 миллиона гривен). Конечно, это отличная новость, но женщина уже успела привыкнуть к таким известиям.

Впервые она выиграла 50 000 долларов в августе 2018 года. А уже в октябре 2019-го она получила такую ​​же сумму. Следующего джекпота пришлось ждать немного дольше – до ноября 2021-го.

Я просто не поверила, что это произошло снова. Люди играют каждый день, и не выигрывают,

– поделилась удивленная очередной победой пенсионерка.

Когда первый шок прошел, победительница позвонила своей подруге, чтобы поделиться с ней новостью. В штаб-квартиру лотереи Мэриленд за выигрышем они отправились вместе. Подруга тоже не могла поверить в третью по счету победу.

Этот выигрыш стал очень актуальным для счастливицы. Полученные деньги она планирует потратить на ремонт и обустройство ее дома.

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