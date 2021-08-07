На плоту из пенопласта: задержали мужчину, который пытался доплыть из Малайзии в Мекку
Источник:New Straits Times
В Малайзии 28-летнему мужчине отказали в визе на международную поездку. Однако он не растерялся и нашел выход из ситуации.
Малазиец решил проплыть до Мекки вплавь – 6 950 километров без всякой лодки. Он просто прыгнул в воду с пирса на пенопласте и поплыл.
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Далеко уплыть ему не удалось. Работники порта испугались за него и бросились в воду, чтобы спасти его. Но мужчина не очень хотел, чтобы его спасали – поэтому порывался броситься в море снова. Работникам порта пришлось вызвать полицию, чтобы унять пловца. Когда полиция узнала, что малазиец таким образом пытался добраться до Мекки, чтобы совершить хадж – его забрали в участок – для проведения теста на наркотики.
Проверка показала, что мужчина был абсолютно трезв. Поэтому полиция приняла решение доставить молодого человека в психиатрическую клинику, где врачи сделали вывод, что если мужчине не оказать помощь, то он и дальше будет маниакально плыть в Мекку.
После инцидента мужчина был доставлен в больницу Пенанга для лечения и оценки психического здоровья. Сейчас он находится в психиатрическом отделении Джалан Перак для дальнейшего лечения,
– сказал сотрудник полиции.
Малазиец решил проплыть в Мекку вплавь / Фото New Straits Times
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