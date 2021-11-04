Плати и забирай: изобретательная обезьянка получила выкуп за украденную вещь

Обезьянки – очень умные и сообразительные животные, которые не хуже людей могут повернуть ситуацию в свою пользу. Одна из них стала настоящей звездой сети благодаря своей предпринимательской способности. Она обменяла украденные у мужчины очки на пачку сока и попала на вирусное видео.

Ролик опубликовал в твитере полицейский из Индии Рупин Шарма. Он стал свидетелем "переговоров" животного и мужчины.

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На видео видно, как обезьяна сидит на высокой металлической конструкции с очками в лапах, когда надеявшийся получить их назад мужчина протянул ей сок. Животное схватилось за пачку и потащило ее к себе, но мужчина крепко держал "выкуп", чтобы обезьяна поняла, что он ей предлагает.

Подумав какое-то мгновение, хвостатая воровка согласилась на эти условия. Она забрала сок из рук мужчины, а взамен бросила ему очки.

Умная обезьянка. Одной рукой забирает, другой рукой отдает,

– подписал видео Рупин Шарма.

Видео разлетелось по социальным сетям и стало вирусным. Комментаторы отметили, что такое поведение свойственно многим индийским обезьянкам, обитающим в храмах возле людей. Особенно часто это практикуют животные, живущие в Бриндаване.