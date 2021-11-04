Ролик опубликовал в твитере полицейский из Индии Рупин Шарма. Он стал свидетелем "переговоров" животного и мужчины.
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На видео видно, как обезьяна сидит на высокой металлической конструкции с очками в лапах, когда надеявшийся получить их назад мужчина протянул ей сок. Животное схватилось за пачку и потащило ее к себе, но мужчина крепко держал "выкуп", чтобы обезьяна поняла, что он ей предлагает.
Подумав какое-то мгновение, хвостатая воровка согласилась на эти условия. Она забрала сок из рук мужчины, а взамен бросила ему очки.
Умная обезьянка. Одной рукой забирает, другой рукой отдает,
– подписал видео Рупин Шарма.
Видео разлетелось по социальным сетям и стало вирусным. Комментаторы отметили, что такое поведение свойственно многим индийским обезьянкам, обитающим в храмах возле людей. Особенно часто это практикуют животные, живущие в Бриндаване.