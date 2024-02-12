Вечеринка пошла не по плану: в Австрии пьяные лыжники заблокировали трассу на склоне горы

В Австрии на горнолыжном курорте Ишгл произошла курьезная ситуация. Лыжники несколько перебрали с алкогольными напитками и заблокировали трассу на склоне.

В сети появилось забавное видео, на котором часть лыжников не могут удержаться на ногах.

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Известно, что это вызвало настоящий коллапс.

Между ними едва можно было проехать. Одни переворачивались в сугробах, другие разлеглись на снегу и не могли встать,

– пишет издание.

В сети видео пьяных лыжников собрало уже более 50 миллионов просмотров.

В Австрии пьяные лыжники заблокировали трассу на склоне горы: смотрите видео

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