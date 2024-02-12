Вечеринка пошла не по плану: в Австрии пьяные лыжники заблокировали трассу на склоне горы
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В Австрии на горнолыжном курорте Ишгл произошла курьезная ситуация. Лыжники несколько перебрали с алкогольными напитками и заблокировали трассу на склоне.
В сети появилось забавное видео, на котором часть лыжников не могут удержаться на ногах.
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Известно, что это вызвало настоящий коллапс.
Между ними едва можно было проехать. Одни переворачивались в сугробах, другие разлеглись на снегу и не могли встать,
– пишет издание.
В сети видео пьяных лыжников собрало уже более 50 миллионов просмотров.
В Австрии пьяные лыжники заблокировали трассу на склоне горы: смотрите видео
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