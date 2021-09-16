Photography Simulator: представили трейлер новой видеоигры, посвященной фотографии дикой природы

В сети показали трейлер новой игры – симулятора фотосъемки дикой природы. Видеоигра от польской компании PlayWay должна выйти на платформе Steam.

Photography Simulator – новая игра, которая поможет заняться фотографией дикой природы даже не вставая из-за стола. Симулятор фотографии призван виртуально воссоздать опыт фотографа.

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Как показано в трейлере, у игроков будет возможность вручную управлять настройками камеры во время съемок, выбирать оборудования для камеры, включая дроны и бинокли. Кроме того, чтобы построить карьеру фотографа, игрокам придется изучить торговлю, чтобы иметь возможность продавать свои снимки на онлайн-платформе. Игра обещает живописные виды дикой природы, где придется вести работу по отслеживанию самых опасных животных, таких как волки и медведи.

Трейлер видеоигры Photography Simulator: смотреть онлайн

Photography Simulator – новая видеоигра, посвященная фотографии дикой природы / Фото steam

Дата выпуска видеоигры пока не объявлена.

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