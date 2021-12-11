Первая партия уже распродана: выпустили вино со вкусом Oreo

Калифорнийская винодельня Barefoot Wine в коллаборации с производителем печенья Nabisco разработала необычное вино. Новая продукция компании выпускается со вкусом Oreo.

Новое вино называется Barefoot X Oreo Thins Red Blen. Производители утверждают, что напиток с самого начала напоминал на вкус любимый десерт, ведь виноградный купаж сам по себе дал такой результат

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Однако шоколадный вкус вина все равно усилили путем добавления натуральных добавок – возможно даже натерли печенье.

Вино, которое отправит ваши вкусовые рецепторы в экстатический трип насыщенного шоколадного удовольствия. Наслаждайтесь великолепной смесью ароматов ежевики и темной вишни, которые переходят в нежные ароматы шоколада, печенья и крема с последующим гладким, стойким послевкусием,

– говорится в рекламе вина.

Набор, который содержит две бутылки вина и упаковку Oreo Thins, можно приобрести на сайте Barefoot. Печенье и вино – отличная пара. Ждем на полках супермаркетов Украины.