Пауки-киборги: художник создает странные механизмы из старых часов

Мало кто любит пауков, однако этими существами в стиле ретро-футуризма трудно не восхищаться. Мастер из Венгрии удачно передает паучьи формы через детали старых механизмов.

Мужчина создал уже сотни скульптур киберпавуков. Художник успокаивает арахнофобов – эти создания не ползают и не двигаются, как живые пауки.

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Венгерский художник Питер Шуци имеет нетипичное увлечение – он любит создавать пауков. Хотя живые животные действительно могут напугать своей внешностью, механизмы, которые создает художник, удивляют своим изяществом и красотой.



Пауки из неисправных механизмов поражают детальностью / Фото из инстаграма Шуци

Шуци изготавливает существ из старых нерабочих часов. Художник разбирает механизмы, полирует винтики, пружины и шестерни и формирует из них тело восьмилапых созданий.



Пауки из неисправных механизмов поражают детальностью / Фото из инстаграма Шуци

Мужчина создал уже более 300 стимпанк-пауков. Каждый из них – уникальный, имеет особый механизм и дизайн.

Что такое стимпанк

Это – Это – вид фантастического мира , который сочетает в себе технологии будущего и викторианскую эпоху. Машины стимпанка работают с помощью паровых технологий и механизмов, похожих на часовые. Стимпанк используется в комиксах, играх и фильмах – фантастический мир демонстрирует, как бы выглядело общество далекого будущего, морально оставшись в XIX столетии.



25 лет подряд Питер Шуци был ведущим художником в разработке игр. Множество причудливых животных, которые фигурируют в видеоиграх – творение именно Шуци. Но мужчина решил, что пора перенести виртуальных созданий в реальную жизнь и начал работать над стимпанк-пауками.

Я создал много монстров, создал несколько миров едва ли не в каждом стиле виртуального мира... Но несколько лет назад я почувствовал, что пришло время создать что-то другое. Поэтому я оставил компьютер и воплотил в жизнь много своих идей в реальном мире,

– написал Шуци на своем сайте.



Стимпанк-пауков можно приобрести / Фото из инстаграма Шуци

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Мужчина имеет магазин, где можно приобрести механических существ. Художник отмечает, что люди, имеющие арахнофобию, могут посоревноваться со своим страхом и начать привыкать к восьмилапым ГОСТам – механические пауки не причинят никакого вреда владельцу.