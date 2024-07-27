Выливали вино и опустошали лаунж-зону: пассажиры Delta эффектно отомстили за задержку рейса

После того, как в работе Microsoft произошел масштабный сбой, в США отменены сотни авиарейсов. Больше всего пострадала авиакомпания Delta, пассажиры которой решили эффектно отомстить за задержку рейсов и отсутствие возмещения средств.

Видео мести опубликовал в тиктоке один из пассажиров рейса, который так и не вылетел в Эквадор. Он вместе с другими пассажирами решил не терять время, поэтому хорошо развлекся в лаунж-зоне аэропорта.

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Пассажиры эффектно отомстили авиаперевозчику

Двое пассажиров отомстили авиакомпании Delta за задержку рейса. Так, они решили на полную воспользоваться услугами лаунжа авиакомпании в SkyClub.

Кайл Филиппи вместе со своим товарищем вкусно поели, вылили в ведро вино, и все это после того, как авиакомпания отказалась компенсировать пассажирам средства за задержку рейсов. Более того, мужчины забрали все журналы и крекеры, а также выливали литры антисептика, шампуня и кондиционера в лаунж-зоне.

Свое видео с местью, которое опубликовали в тиктоке, мужчины подписали так: "POV: Delta не компенсирует тысячи долларов, потерянных из-за задержки рейсов на несколько дней, поэтому мы вернем их в SkyClub".

Мужчины эффектно отомстили авиакомпании: смотрите видео

В комментарии Daily Mail мужчина рассказал, что был в группе еще с 10 лицами, которые путешествовали в Эквадор. Они ехали, чтобы помогать детям в бедных районах, однако компания отменила рейсы, а потраченные на билеты средства – не компенсировала.

Мы уже заплатили за продукты, транспорт, жилье, вещи для детей. Когда наш рейс отменили, все это было потеряно, потому что мы не могли вылететь несколько дней,

– рассказал мужчина.

Хотя авиакомпания Delta считается одной из самых надежных в США, однако только в один день она отменила 173 рейса из-за сбоя в работе Microsoft. В то же время, для сравнения, American Airlines отменила только 2 рейса.

В общем, от 19 июля, когда произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft, авиакомпания Delta отменила более 5500 рейсов.