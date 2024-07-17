Надоело ждать: парень расчистил выезд с парковки с помощью экскаватора
Источник:NTK
В Бразилии 23-летний парень решил освободить себе проезд с автостоянки. Для этого он использовал экскаватора JCB.
Нетерпеливый мужчина устроил хаос в воскресенье, 14 июля, после родео.
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По словам сотрудников полиции, парень был в состоянии алкогольного опьянения, когда протаранил экскаватором несколько автомобилей.
Откуда у парня эскалатор
Выяснилось, что парень работает в компании GR Máquinas, которая предоставляет услуги муниципалитету. В тот день он был на стройке до 22:00, а после – начал выпивать с другом.
Он вел экскаватор безрассудно и начал всех сбивать. Это было похоже на очень страшный фильм ужасов. Это был огромный шок,
– рассказала Симона Перейра, которая наблюдала за тем, что происходит, из своей машины.
Парень расчистил выезд с парковки с помощью экскаватора: смотрите видео
Известно, что парень не стал ждать, пока другие машины выедут с парковки и решил проехать по ним. Он столкнулся по меньшей мере с шестью автомобилями
Нарушитель спокойствия был арестован на месте происшествия и взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в нанесении ущерба имуществу и управлении в нетрезвом состоянии.