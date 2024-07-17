Нетерплячий чоловік влаштував хаос у неділю, 14 липня, після родео.

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За словами співробітників поліції, хлопець був у стані алкогольного сп'яніння, коли протаранив екскаватором кілька автомобілів.

Звідки у хлопця ескалатор

З'ясувалося, що хлопець працює в компанії GR Máquinas, яка надає послуги муніципалітету. Того дня він був на будівництві до 22:00, а після – почав випивати з другом.

Він вів екскаватор нерозважливо і почав усіх збивати. Це було схоже на дуже страшний фільм жахів. Це був величезний шок,

– розповіла Симона Перейра, яка спостерігала за тим, що відбувається, зі своєї машини.

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Відомо, що хлопець не став чекати, поки інші машини виїдуть з парковки і вирішив проїхати по них. Він зіткнувся щонайменше з шістьма автомобілями

Порушника спокою було заарештовано на місці події й взято під варту. Йому висунуто обвинувачення у завданні шкоди майну та керуванні в нетверезому стані.