Парень жестко пошутил во время попытки сделать предложение: месть была сладкой

Предложение руки и сердца – это серьезный шаг в жизни пары. Но некоторые, к сожалению, способны испортить даже такой романтический и важный момент.

Так, мужчина в соцсети Х (твиттере) поделился своей историей о предложении. Многие люди не могли не пожалеть парня.

Смотрите также Птица ворвалась в прямой эфир, сев на голову репортеру: забавное видео

Как рассказал парень, он повез свою девушку в Венецию, чтобы сделать романтическое предложение. Но вместо того, чтобы стать на одно колено, он решил пошутить. Парень сделал вид, что встает на одно колено, чтобы сделать предложение, но потом сделал вид, что просто завязывал шнурки.

Реакция моей девушки меня шокировала. Она сказала:

О, слава Богу, я думала, что ты собираешься сделать предложение.

В итоге, предложение так и не состоялось. А пост с рассказом стал вирусным после того, как его поделили, набрав потрясающие 1,4 миллиона просмотров.

Как на это отреагировали люди в комментариях

"Если женщина говорит "нет" на предложение, то отношения рано или поздно заканчиваются. Брось ее немедленно".

"Возможно, это просто совпадение и она не хотела публичного предложения?".

"То же самое произошло со мной в Париже! Через 5 лет вышла замуж за правильного мужчину".

"Жениться не обязательно. Жить отдельно, на мой взгляд, фантастично".

Ранее мы рассказывали о женщине, которая эффектно отомстила мужчине, который во время полета закинул ноги чуть ли не ей на голову. Пассажирка использовала розовый лак для ногтей и покрасила им все десять ногтей наглому мужчине.