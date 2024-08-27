Английский паб предлагает призы тем, кто выпьет 284 литра пива: что можно выиграть

Один из баров в Британии придумал, как привлечь больше клиентов, обещая им подарки за выпитое пиво. Однако не всем посетителям эта идея пришла по душе.

Так, постоянный клиент британского паба развел целую дискуссию в комментариях на Reddit после того, как показал фото с акцией, объявленной питейным заведением.

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Он опубликовал фото плаката из паба, который висел в мужском туалете. Тем, кто выпьет 100, 300 или 500 пинт эля, администрация заведения предлагает призы.

Условия просты:

Тем, кто выпьет 100 британских пинт (57 литров), дадут синюю рубашку-поло. За 300 пинт (170,5 литра) – бордовую версию рубашки. И черную флисовую кофту с надписью "500 Club" и эмблемой паба для самого высокого уровня в 500 пинт (284 литра).

Я бы не хотел знать, когда я доберусь до 50 пинт, не говоря уже о 300! И вы получите только паршивую рубашку-поло. Видел в мужском туалете моего местного паба,

– написал он.

Другие пользователи Reddit тоже раскритиковали схему, отметив, что они не хотели бы участвовать в этом. Вот, что писать пользователи форума: