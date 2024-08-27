Так, постоянный клиент британского паба развел целую дискуссию в комментариях на Reddit после того, как показал фото с акцией, объявленной питейным заведением.
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Он опубликовал фото плаката из паба, который висел в мужском туалете. Тем, кто выпьет 100, 300 или 500 пинт эля, администрация заведения предлагает призы.
Условия просты:
- Тем, кто выпьет 100 британских пинт (57 литров), дадут синюю рубашку-поло.
- За 300 пинт (170,5 литра) – бордовую версию рубашки.
- И черную флисовую кофту с надписью "500 Club" и эмблемой паба для самого высокого уровня в 500 пинт (284 литра).
Я бы не хотел знать, когда я доберусь до 50 пинт, не говоря уже о 300! И вы получите только паршивую рубашку-поло. Видел в мужском туалете моего местного паба,
– написал он.
Другие пользователи Reddit тоже раскритиковали схему, отметив, что они не хотели бы участвовать в этом. Вот, что писать пользователи форума:
- "Я только что провел примерно 9 месяцев, работая в пабе, и мне стало понятным, что я совершенно не хочу закончить, как постоянные клиенты, которые приходят в одно и то же время каждый день и пьют одно и то же. Многие из них сидят в одиночестве по собственному выбору. Это выглядит как жалкое существование",
- "10 пинт каждую пятницу вечером в течение года, и это поло твое на следующее лето, приятель. Заткнись".