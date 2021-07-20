Озорной папа создает в фотошопе забавные коллажи с детьми, чтобы "пощекотать" нервы мамочки

20 июля 2021 , 06:20
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Источник:

инстаграм On Adventure With Dad

Бельгийский папочка Кенни Дюсс любит подшутить над матерью своих детей. Пока женщина на работе, он делает с малышами забавные коллажи, где они якобы попали в опасные ситуации.

Фотографии Кенни быстро стали вирусными в интернете. За его профилем в инстаграме под названием "Приключения с папой" следят почти 300 тысяч пользователей.

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Видимо, не совсем доверяла

  • Семья живет в бельгийском городе Антверпен.
  • Шалости Кенни начались в 2019 году, когда его девушке Тинеке Ваноберберген пришлось вернуться на работу из декретного отпуска.
  • Поэтому каждый вторник мужчина оставался дома вместе со своей дочерью Аликс.
  • Очевидно, женщина не слишком доверяла ему, поэтому каждый раз просила его прислать несколько фотографий, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.
  • Однажды мужчина решил пощекотать нервы заботливой мамочки. Он сделал фотоколлаж, на котором многомесячная Аликс якобы попала в опасность.
  • Когда Тинеке впервые увидела ее, то ей пришлось хорошо рассмотреть фотографию, чтобы убедиться, что она ненастоящая.
  • Теперь она и ее коллеги с нетерпением ждут новых творений Кенни.

Я стараюсь сделать изображение максимально реалистичным, что не всегда легко. Некоторые изображения могут заставить людей задуматься, но когда они рассматривают целую концепцию, то быстро понимают, что все это фальшивка, и наша дочь находится в надежных руках,
– сказал Кенни в комментарии Famadillo.

 

В этом году у супругов родился еще один ребенок Астер, который тоже присоединился к фотошопным выходкам своего папаши.

 

Улыбка – лучший комплимент

Дюсс убеждает, процесс изготовления фотоколлажей всегда является веселым и радостным, хотя и дочери все еще не осознают, что происходит.

Мы едем в интересные места, чтобы сделать фотографии, и мы делаем их игривыми и, конечно, безопасными
– сказал он.

Идеи в основном возникают из случайных моментов в повседневной жизни, и обычно лучше всего "работают" те, которые довольно просты.

 

 

Ежедневно мужчина получает много сообщений от своих поклонников, которые ценят его чувство юмора. И хотя большинство из них понимают, что все фотографии – это обычный розыгрыш, иногда попадаются люди, которые считают выходки Кенни безответственными. Но негативные комментарии довольно редкие, говорит мужчина, обычно, люди получают удовольствие от его работ.

Это самый большой комплимент, который я могу получить, – знать, что я способен вызвать у людей улыбки,
– отметил Дюсс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Іванна Кутнів