Озорной папа создает в фотошопе забавные коллажи с детьми, чтобы "пощекотать" нервы мамочки

Бельгийский папочка Кенни Дюсс любит подшутить над матерью своих детей. Пока женщина на работе, он делает с малышами забавные коллажи, где они якобы попали в опасные ситуации.

Фотографии Кенни быстро стали вирусными в интернете. За его профилем в инстаграме под названием "Приключения с папой" следят почти 300 тысяч пользователей.

Читайте также: Выпустили самую дорогую свечу с ароматом проблем богатых людей

Видимо, не совсем доверяла

Семья живет в бельгийском городе Антверпен.

Шалости Кенни начались в 2019 году, когда его девушке Тинеке Ваноберберген пришлось вернуться на работу из декретного отпуска.

Поэтому каждый вторник мужчина оставался дома вместе со своей дочерью Аликс.

Очевидно, женщина не слишком доверяла ему, поэтому каждый раз просила его прислать несколько фотографий, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.

Однажды мужчина решил пощекотать нервы заботливой мамочки. Он сделал фотоколлаж, на котором многомесячная Аликс якобы попала в опасность.

Когда Тинеке впервые увидела ее, то ей пришлось хорошо рассмотреть фотографию, чтобы убедиться, что она ненастоящая.

Теперь она и ее коллеги с нетерпением ждут новых творений Кенни.

Я стараюсь сделать изображение максимально реалистичным, что не всегда легко. Некоторые изображения могут заставить людей задуматься, но когда они рассматривают целую концепцию, то быстро понимают, что все это фальшивка, и наша дочь находится в надежных руках,

– сказал Кенни в комментарии Famadillo.

В этом году у супругов родился еще один ребенок Астер, который тоже присоединился к фотошопным выходкам своего папаши.

Улыбка – лучший комплимент

Дюсс убеждает, процесс изготовления фотоколлажей всегда является веселым и радостным, хотя и дочери все еще не осознают, что происходит.

Мы едем в интересные места, чтобы сделать фотографии, и мы делаем их игривыми и, конечно, безопасными

– сказал он.

Идеи в основном возникают из случайных моментов в повседневной жизни, и обычно лучше всего "работают" те, которые довольно просты.

Ежедневно мужчина получает много сообщений от своих поклонников, которые ценят его чувство юмора. И хотя большинство из них понимают, что все фотографии – это обычный розыгрыш, иногда попадаются люди, которые считают выходки Кенни безответственными. Но негативные комментарии довольно редкие, говорит мужчина, обычно, люди получают удовольствие от его работ.

Это самый большой комплимент, который я могу получить, – знать, что я способен вызвать у людей улыбки,

– отметил Дюсс.