Этот тест от 24 Канала поможет вам понять уровень вашей тревожности через символику отражения в воде.

Смотрите также Психологический тест расскажет, где вы найдете свое счастье

Внимательно посмотрите на картинку ниже и выберите ту, которая вам откликается.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Лужа с отражением облачного неба: Если вы выбрали эту лужу, возможно, вы склонны к рефлексии и иногда чувствуете себя подавленными из-за переосмысления прошлого или будущих опасений.

Лужа, затронутая дождем в городе: Выбор этой лужи может указывать на вашу тревожность, связанную с быстрым темпом жизни и страхом не справиться с городской суетой.

Лужа в лесу: Выбрав эту лужу, вы, возможно, находите спокойствие и ответы в природе. Ваша тревожность может уменьшаться, когда вы возвращаетесь к простым вещам и соединяетесь с природой.