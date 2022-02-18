Отдельная комната на заднем сиденье: мужчина превратил машину в дом с кроватью и телевизором
Источник:тикток jordydancer96
Джордан Голд из Великобритании креативно усовершенствовал свою машину, создав в ней настоящую уютную комнату с кроватью и телевизором. Теперь там можно хорошенько отдохнуть.
Авто с отличной зоной отдыха
Процесс создания зоны отдыха мужчина показал в тиктоке. Перед этим он перекрасил машину и затонировал в ней окна.
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Чтобы установить в машину кровать максимально возможного размера, Джордан сложил спинки задних сидений и вырезал из поролона матрас соответствующей формы. Так мягкая часть заняла все пространство багажника и заднего ряда, словно настоящая двуспальная кровать.
Далее мужчина установил в машину полноразмерный телевизор, а под матрас спрятал разные нужные ему вещи, в том числе и необходимые принадлежности для походов.
В конце Джордан закрыл окна светонепроницаемым материалом и развесил в салоне гирлянды. Это создало по-настоящему уютную атмосферу.
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Мужчине удалось собственноручно создать идеальный транспорт для путешествий и походов. Кроме того, что машина полностью исправна и выполняет свою начальную функцию, там можно отлично отдохнуть после изнурительной дороги.