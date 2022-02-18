Отдельная комната на заднем сиденье: мужчина превратил машину в дом с кроватью и телевизором

Джордан Голд из Великобритании креативно усовершенствовал свою машину, создав в ней настоящую уютную комнату с кроватью и телевизором. Теперь там можно хорошенько отдохнуть.

Авто с отличной зоной отдыха

Процесс создания зоны отдыха мужчина показал в тиктоке. Перед этим он перекрасил машину и затонировал в ней окна.

Это интересно За отключение света: британец получил чек на 2 триллиона фунтов стерлингов компенсации

Чтобы установить в машину кровать максимально возможного размера, Джордан сложил спинки задних сидений и вырезал из поролона матрас соответствующей формы. Так мягкая часть заняла все пространство багажника и заднего ряда, словно настоящая двуспальная кровать.

Далее мужчина установил в машину полноразмерный телевизор, а под матрас спрятал разные нужные ему вещи, в том числе и необходимые принадлежности для походов.

В конце Джордан закрыл окна светонепроницаемым материалом и развесил в салоне гирлянды. Это создало по-настоящему уютную атмосферу.

Мужчина установил кровать и телевизор в легковой автомобиль: смотрите видео

Мужчине удалось собственноручно создать идеальный транспорт для путешествий и походов. Кроме того, что машина полностью исправна и выполняет свою начальную функцию, там можно отлично отдохнуть после изнурительной дороги.

Интересно знать – как экономить топливо: смотрите видео