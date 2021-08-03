Оператор снимал таракана вместо женского хоккейного матча на олимпийских играх – курьезное видео

На последних минутах хоккейного матча, когда в эфире должен был состояться повтор кадра, зрители увидели таракана. Короткий ролик сразу стал вирусным в сети и набрал почти 9 миллионов просмотров.

Забавный инцидент произошел на аргентинском спортивном канале на последних минутах во время женского хоккейного матча между сборными Испании и Аргентины. Оператор вместо соревнований крупным планом снимал таракана – он сменил ракурс, когда таракан спрыгнул с бордюра.

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Возможно режиссер трансляции хотел повеселиться переключением сцен между матчем и тараканом. А может эти насекомые являются редкостью в Японии и это событие оператору показалась интереснее хоккея. Однако 15 секунд славы на Олимпийских играх в Токио таракан успел получить. В ролике можно даже услышать, как комментатор восклицает: на испанском: "la cucaracha".

Курьезное видео гонки одного таракана сбило зрителей с толку и получило множество отзывов в сети. Пользователи "отметили историческое значение события" и не скупились на забавные комментарии:

Впервые в истории Олимпийских игр участвуют членистоногие.

Таракан: я собираюсь купить немного еды и принести домой. Подожди, кто-то смотрит на меня.

Это кинематографический гений. То, как он поворачивается, когда слышит "la cucaracha" – прекрасно.

От Олимпиады до national geographic очень быстро.

Мое чувство юмора действительно тупое или это действительно смешно.

Это самая случайная вещь, которую я видел.

Возвращаясь к матчу: женская сборная Аргентины победила сборную Испании со счетом 3: 0.

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