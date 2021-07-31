Они существуют: ученые нашли на дне океана реальных Губку Боба и Патрика

Героев известного мультсериала от Nickelodeon Губку Боба и Патрика обнаружили в Атлантическом океане. Морские жители были рядом на глубине почти двух тысяч метров.

Яркую желто-розовую парочку обнаружили с помощью одного из глубоководных аппаратов, которые исследуют глубины океана в рамках экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Управление подводным аппаратом осуществляется дистанционно с исследовательского судна Okeanos Explorer.

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Снимок был сделан примерно в 300 километрах от Нью-Йорка в Атлантическом океане на глубине 1885 метров. Кристофер Ма – морской биолог и исследователь, просматривая кадры недавнего погружения, сразу заметил сходство. Ученый определил, что губка принадлежит к роду Hertwigia, а звезда – к роду Chondraster.

Обычно я избегаю таких сравнений, но ... ВАУ! Это настоящие Губка Боб и Патрик,

– написал морской биолог Кристофер Ма.

Однако ученый отметил, что сходство морских жителей с героями мультфильма может быть лишь поверхностным. Ведь губки рода Hertwigia – это морские организмы, которые прикрепляются к скалам или рифам, они очень редко бывают желтого цвета и обычно не имеют прямоугольной формы. Морские звезды могут передвигаться и питаются моллюсками, многощетинковыми червями и другими беспозвоночными. Ученый шутит, что морская звезда хотела съесть губку с необычным окрасом.

Я подумал, что было бы забавно провести сравнение, которое на этот раз действительно было похоже на культовые изображения и цвета героев мультфильмов. Как биолог, специализирующийся на морских звездах, большинство изображений Патрика и Губки Боба неверны,

– рассказал исследователь.

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