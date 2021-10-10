Окупили сполна: друзья приобрели старый списанный банкомат, и нашли в нем много денег

Несколько товарищей из США купили старый списанный банкомат, не зная, есть ли что-то внутри. Они сыграли в своеобразную лотерею, и не пожалели, ведь получили в несколько раз больше денег.

Банкомат обошелся парням в 300 долларов (почти 8 тысяч гривен). Они купили его у мужчины, который раньше занимался обслуживанием банкоматов. Однако было одно "но" – у него не было ключей, чтобы открыть аппарат.

Это интересно Возрастные ограничения для гемблеров: со скольких лет можно играть в казино в разных странах

По словам друзей, продавец сказал им: "Забирайте его, если хотите. Все, что вы найдете внутри будет вашим". Поэтому ребята решили рискнуть – им оставалось только каким-то образом вскрыть банкомат, и это оказалось действительно нелегкой задачей.

Они вооружились различными инструментами, в частности дрелью, ломом и молотком. Разобрать банкомат было не так трудно, а вот для того, чтобы открыть металлический сейф, в котором хранятся деньги, пришлось попотеть. Весь процесс они показали в нескольких видео в тиктоке.

В конце концов, друзьям удалось достать все деньги – в общем они нашли там 2 тысячи долларов (более 52 тысячи гривен), а следовательно окупили покупку банкомата более чем в 6 раз.

Видео про банкомат стали вирусными. Суммарно 4 ролика собрали почти 10 миллионов просмотров в тиктоке.

Смотрите также Один из крупнейших джекпотов в истории США: американец выиграл в лотерею 700 миллионов долларов