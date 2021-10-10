Банкомат обійшовся хлопцям у 300 доларів (майже 8 тисяч гривень). Вони купили його у чоловіка, який раніше займався обслуговуванням банкоматів. Проте було одне "але" – у нього не було ключів, аби відкрити банкомат.

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За словами друзів, продавець сказав їм: "Забирайте його, якщо хочете. Усе, що ви знайдете всередині буде вашим". Тож хлопці вирішили ризикнути – їм залишалося лише якимось чином відкрити банкомат, і це виявилося справді нелегким завданням.

Вони озброїлися різноманітними інструментами, зокрема дрилем, ломом та молотком. Розібрати банкомат було не так важко, а от для того, щоб відкрити металевий сейф, у якому зберігаються гроші, довелося попотіти. Увесь процес вони показали у кількох відео у тіктоці.

Врешті-решт, друзям вдалося дістати всі гроші – загалом вони знайшли там 2 тисячі доларів (понад 52 тисячі гривень), а отже окупили покупку банкомата більше ніж у 6 разів.

Відео про банкомат стали вірусними. Сумарно 4 ролика зібрали майже 10 мільйонів переглядів у тіктоці.

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