Один из крупнейших джекпотов в истории США: американец выиграл в лотерею 700 миллионов долларов

Американец из Калифорнии выиграл в лотерею Powerball почти 700 миллионов долларов. Этот джекпот стал седьмым среди крупнейших выигрышей в лотерею за всю историю США.

Имя победителя пока не разглашают. Известно лишь то, что в его билете сошлись все 6 чисел, включая бонусный номер Powerball – 12, 22, 54, 66, 69 и 15.

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Точная сумма выигрыша – 699,8 миллиона долларов (18,4 миллиарда гривен). Победитель должен будет выбрать – получать сумму аннуитетом в течение 29 лет или единовременным платежом, но в размере 496 миллионов долларов (более 13 миллиардов гривен). Но, что бы он ни выбрал, выигрыш будет облагаться налогом.

Выиграть такой большой джекпот стало возможно благодаря тому, что никто не забирал главный приз на протяжении 40 розыгрышей лотереи – с 5 июня. Поэтому его размер постепенно вырос почти до 700 миллионов.

К этому времени дольше всех в истории Powerball джекпот не выигрывали в течение 36 розыгрышей, поэтому счастливчик не только заработал огромную сумму денег, но и установил рекорд.

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