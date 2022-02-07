Обыскал все: мужчина потерял паспорт, а через 2 года нашел его в сканере

Иногда мы теряем разные вещи и, обыскав все, в конце концов находим их в самых нелепых местах. Именно так произошло с новозеландцем Каллумом Найтом.

Неожиданная находка

Мужчина опубликовал в твитере фото своего паспорта в сканере. В этом не было бы ничего удивительного, но он дополнил снимок курьезной историей.

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Два года назад он потерял свой паспорт и с тех пор пользовался отсканированной электронной копией документа. Но недавно ему понадобился сканер. Он открыл крышку устройства и, к огромному удивлению, увидел там паспорт.

Паспорт нашелся в сканере через 2 года / Фото из твитера Каллума Найта

Даже не подозревая, мужчина запустил настоящий флешмоб в сети. Его пост собрал более 500 тысяч лайков, и побудил других пользователей проверить собственные сканеры. Как ни странно, среди них было немало тех, кто нашел там потерянные документы и бумаги.

"Я не видел его с мая"

Фото из твитера PJ_107

"Вы что издеваетесь? Я потеряла его, когда несколько месяцев назад устраивалась на новую работу"

Фото из твитера babykimboslice

"Ох, я знала, что что-то забыла"

Фото из твитера joziebaby

"Мой студенческий пролежал там 6 месяцев"

Фото из твитера pernischova

Других пользователей очень повеселили все эти ситуации, поэтому они решили оригинально пошутить.

"Спасибо за этот твит, мне удалось найти свой круассан"

Фото из твитера jungmergs

"Не могу поверить, спасибо!!!"

Фото из твитера jaymfline