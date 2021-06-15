Рекордная сумма: в Новой Зеландии продали редкое комнатное растение почти за 20 000 долларов

На аукционе в Новой Зеландии с молотка ушла редкая комнатное растение – белая пестрая Rhaphidophora Tetrasperma с 9-ю листьями. За нее отдали почти 20 тысяч долларов.

По словам представительницы аукциона Trade Me Милли Сильвестр, этот лот стал "самым дорогим комнатным растением, что когда-либо было продано на аукционе". Победитель торгов заплатил за него 27 100 новозеландских долларов (19,3 тысячи долларов или 522,8 тысячи гривен).

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Настоящая борьба за растение развернулась за несколько минут до завершения приема ставок. Двое участников торгов существенно подняли цену буквально за 4 минуты. Всего на покупку растения претендовали 248 человек.

Комнатные растения за последние несколько лет стали настоящими "изюминками". Цены на них растут и растут по мере того, как люди активно подхватывают эту тенденцию, – сказала Милли Сильвестр.

Чем особенна Rhaphidophora Tetrasperma



Rhaphidophora Tetrasperma почти за 20 тысяч долларов / Фото Trade Me

В описании лота на сайте аукциона указано, что белая пестрая Rhaphidophora Tetrasperm является очень редким растением. Ее родиной считают Таиланд и Малайзию.

Экземпляр, который продавался на Trade Me, имеет 9 листьев – 8 из них полностью сформированы, а 9-й распустится в ближайшее время. Все листья имеют "отличную пестроту", а стебель хорошо укоренен в 14-сантиметровый горшок.