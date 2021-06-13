Загородная жизнь и домашнее хозяйство: представили новое дополнение к игре The Sims 4 – трейлер

Вместе с анонсом обновления EA и Maxis опубликовали официальный трейлер пакета Cottage Living. Поклонников The Sims 4 ждет новая локация, новые занятия и новые развлечения.

Это интересно Истории, которые учат выигрывать в казино: фильмы, снятые на основе реальных событий

По сюжету Cottage Living, персонажи игры переезжают за город – в небольшой Хэнфорд-он-Бегли. Там они начинают обустраивать свою новую жизнь и создавать настоящее фермерское хозяйство. Им нужно будет выращивать овощи, фрукты и злаки, разводить животных и ухаживать за ними.

Официальный трейлер The Sims 4 Cottage Living: смотреть видео

С презентационного видео понятно, что персонажей The Sims 4 ждет интересное время со всеми плюсами и минусами спокойной жизни в небольшом городке. Они будут общаться с соседями, растить кур, кроликов, коров и даже лам, участвовать в выставках и ярмарках, находить новые хобби и просто наслаждаться жизнью среди живописной природы.

Дополнение будет доступно с 22 июля, а тем, кто загрузит его до 2 сентября, предлагают приятные бонусы – велосипед, фигурку садового гнома и украшенное фонариками дерево.