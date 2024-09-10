Чтобы установить рекорд: новенький Nissan Qashqai с водителем сбросили с высоты 65 метров

В пригороде Парижа, что во Франции, установили новый мировой рекорд по банджи-джампингу на авто. Nissan Qashqai 2024 с водителем за рулем сбросили на веревке с высоты 65 метров.

Видео трюка уже опубликовали на официальном ютуб-канале Книги рекордов Гиннесса.

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Известно, что за рулем авто был французский гонщик и каскадер Лоран Ласко. Из машины убрали все лишнее, оставив только переднюю панель и водительское кресло.

Для Nissan Qashqai пришлось сделать специальный банджи: эластичный канат должен был выдержать вес машины и водителя. Прыжок получился эффектным и обошелся без инцидентов. После установления рекорда авто с водителем успешно опустили на землю.

Nissan Qashqai с водителем сбросили с высоты 65 метров: смотрите видео

Что об этом говорят в компании Nissan

Директор по маркетингу Nissan Жером Биге объяснил, что такой трюк символизирует огромный скачок вперед, который совершил Qashqai, изменив сегмент кроссоверов.

Интересно! Экстремальные виды спорта – не чужды для Nissan Qashqai. Ранее в рекламных видео кроссовер превращался в скейт и доску для серфинга.