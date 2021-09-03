Ничего непонятно, но очень интересно: 15 странных фото животных, которые заставят вас смеяться
3 сентября 2021 , 23:58Читати новину українською
Источник:инстаграм doggo_taxi
В нелепые ситуации нередко попадают не только люди, но и животные, и порой это успевают сфотографировать. В результате интернет переполнен тысячами весьма странных снимков, которые вызывают не только смех, но и множество вопросов.
На инстаграм-странице doggo_taxi публикуют именно такие снимки – непонятные, но очень смешные. Чтобы разобраться, что на них происходит, нужно найти объяснение и понять контекст ситуации. Но мало кому захочется это делать. Лучше просто посмотреть фото, чтобы улучшить себе настроение.
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