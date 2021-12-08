Невозможно жить: 15 фото ужасных квартир и домов, которые сдают в аренду
8 декабря 2021 , 17:09Читати новину українською
Источник:инстаграм theterriblerealestatephotos
Пожалуй, каждый, кто когда-нибудь искал квартиру для аренды, знает, что это очень сложное дело. Нужно найти вариант, который будет устраивать видом, удобствами, расположением и прочими нюансами.
Если в большинстве случаев на каждый товар находится свой купец, то на рынке недвижимости встречается и такое жилье, которое не понравится никому. Фото именно таких квартир и домов публикуют на инстаграм-странице Terrible Real Estate Photos. Смотреть на них бывает смешно, но от осознания того, что здесь действительно предлагают жить, улыбка исчезает.
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