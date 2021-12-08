Невозможно жить: 15 фото ужасных квартир и домов, которые сдают в аренду

Пожалуй, каждый, кто когда-нибудь искал квартиру для аренды, знает, что это очень сложное дело. Нужно найти вариант, который будет устраивать видом, удобствами, расположением и прочими нюансами.

Если в большинстве случаев на каждый товар находится свой купец, то на рынке недвижимости встречается и такое жилье, которое не понравится никому. Фото именно таких квартир и домов публикуют на инстаграм-странице Terrible Real Estate Photos. Смотреть на них бывает смешно, но от осознания того, что здесь действительно предлагают жить, улыбка исчезает.

Это интересно Как так можно: 15 курьезных случаев, когда женщин разозлили привычки их парней и мужей

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

Почему в советское время все квартиры выглядели одинаково: смотрите видео