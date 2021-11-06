Невероятный рекорд: подросток собрал 300 кубиков Рубика на одноколесном велосипеде

Книга Гиннеса переполнена необычными рекордами, и недавно 17-летний Джесси Брэдфорд из Канады установил один из них. Он собрал 300 кубиков Рубика, удерживая равновесие на одноколесном велосипеде. Для этого ему понадобилось чуть больше 2 часов.

Путь к рекорду

Стать обладателем титула Книги рекордов Гиннеса Джесси мечтал еще с детства. Именно поэтому он начал заниматься и совершенствовать свои навыки по складыванию кубиков Рубика еще с 7 лет. Юноша неоднократно участвовал в соревнованиях любителей этой головоломки.

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Относительно недавно Джесси научился кататься на одноколесном велосипеде. Он решил объединить свое увлечение кубиками и велосипедом, чтобы усложнить задачу.

18 июля 2021 года Джесси попытался установить рекорд, и ему это удалось. Сидя на велосипеде, он собрал 300 кубиков Рубика за 2 часа и 13 минут. По словам парня, напряжение было у него только в начале испытания, но достаточно быстро он вошел в ритм.

Я думал о том, как сильно этого хотел,

– поделился юноша.

Таким образом, он превзошел достижение предыдущего рекордсмена американца Калеба МакЭвоя, который в 2018 году собрал на велосипеде 250 кубиков за 2 часа и 35 минут.

О занесении Джесси в Книгу рекордов Гиннеса ему сообщили по электронной почте. "Они прислали мне письмо, я проверил сайт, и увидел это. Я действительно не мог поверить. Это было безумием", – рассказал парень местному изданию Brooks Bulletin.

Джесси не хочет останавливаться на достигнутом. Он уже работает над еще одним рекордом и планирует установить его в следующем году.