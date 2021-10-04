Невероятная удача: датчанин нашел тысячелетнее сокровище, впервые взяв в руки металлоискатель

Мужчина случайно нашел тысячелетнее сокровище - золотые украшения времен Железного века. Исследователи утверждают, что это может быть тайник тогдашнего вождя.

Счастливчик случайно обнаружил один из величайших сокровищ страны.

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Новичкам везет – как мужчина обнаружил золото

Датчанин Оле Шитц никогда не брал в руки металлоискатель. Впервые он познакомился с устройством в декабре 2020 года, когда протестовал его в Виндельеве, на земле своего бывшего одноклассника.

Через несколько часов Оле обнаружил невероятную находку – золотые медальоны и монеты, которым оказалось 1,5 тысячи лет.



Большой клад стал украшением Музея Вейле / Фото Музея Вейле

Сначала мужчина не поверил, что нашел что-то стоящее. Первая находка напоминала маленький кусок согнутого металла. Оле подумал, что это остатки жестяной банки, но все же сделал фото и прислал в Музей Вейле.

Оказалось, что "жестянка" – это настоящее тысячелетнее золото, а Оле Шитц случайно обнаружил одно из величайших сокровищ Дании.

Что могу сказать, это – воплощение немыслимой удачи. Площадь Дании – 43 тысяч квадратных километров, а я случайно поставить детектор именно здесь,

– рассказал счастливый искатель.

Оле обнаружил удивительный клад на поле своего друга / Фото Музея Вейле

Что нашли ученые

Археологи, которым сообщили о старинной находке, работали над раскопками золота до августа 2021 года.

Они обнаружили 22 золотых медальона размером с блюдца, монеты и украшения. Сокровищам исполнилось не менее 1,5 тысячи лет.

Также ученые нашли золотой браслет, который прекрасно сохранился.



Браслет датируется серединой 6 века / Фото Музея Вейле

Кому принадлежало золото

Общий вес клада – почти килограмм. Ученые утверждают, что сделать такой тайник могла только очень богатая и могущественная личность.

Лишь представитель абсолютной верхушки общества мог бы собрать сокровище подобное тому, которое мы нашли,

– заявила руководитель исследований Музея Вейле Мадс Равн.

Археологи уверены, что золото могло принадлежать атаману Железной эпохи, который руководил тогдашними ремесленничествами.

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Что известно об украшениях

Сокровище датируется серединой VI века – тогдашнее общество владело территорией Виндельева до того, как туда пришли викинги.

Скандинавские варвары – что известно о викингах

Викинги расселились по Скандинавии в Викинги расселились по Скандинавии в VIII-XI веках. Они были умелыми мореплавателями и безжалостными воинами, которые быстро захватывали земли. В Данию викинги пришли примерно в VIII веке. Они брали с населения дань, которую назвали "данегельд" – "датские деньги". Впоследствии викинги совместно с датчанами завоевывали южные территории и активно сотрудничали.

На артефактах были высечены символы, неизвестные ученым. Один медальон имеет изображение мужчины с лошадью и птицей. Над головой воина расположены руны, которые переводятся как "Хаура" – "высокий".



Возможно, медальон изображает тогдашнего вождя / Фото Музея Вейле

Медальон такого типа называется брактат. Ученые предполагают, что он мог быть отчеканен в честь вождя, который и закопал клад.

По скандинавским мифам, слово "Хаура" также связано с Одином, богом мудрости и войны.

Также археологи обнаружили брактат с изображением римского императора Константина Великого, который властвовал примерно 1,7 тысячи лет назад. Это свидетельствует о том, что тогдашние жители Виндельева торговали с другими обществами.



Золото хранится в музее. Его исследуют ученые / Фото Музея Вейле

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