Netflix провел мероприятие по мотивам "Игры в кальмара" по случаю Хеллоуина: веселое видео

Влияние южнокорейского сериала "Игра в кальмара" на поп-культуру стало очень очевидным в этот Хэллоуин. В корейском районе Лос-Анджелеса стриминг-платформа Netflix провела мероприятие по мотивам сериала "Игра в кальмара". Веселое событие было посвящено празднику Хэллоуин.

Видеоотчетом события, состоявшегося в центре Лос-Анджелеса, Netflix поделился в своих соцсетях. На нем можно увидеть, что на мероприятии, которое прошел в духе популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", организаторы воссоздали ряд детских игр, изображенных в многосерийной ленте.

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Управляемые несколькими людьми в красных комбинезонах, участники были взволнованы возможностью принять участие без какого-либо смертельного риска. Посетители мероприятия могли испытать себя в игре "красный свет – зеленый свет", проверить собственную удачу в подбрасывании бумажных конвертов и отведать специальные сладости из растопленного сахара. Кроме того, участники могли отдохнуть на кроватях, напоминающие спальные места героев сериала и просто поесть блюда из корейской кухни.

Красный Свет! Зеленый свет! Как сюрприз к Хеллоуину, мы возродили Игру в кальмара в корейском квартале Лос-Анджелеса как однодневное событие для местных жителей, которые осмелились играть,

– написал в Твиттере Netflix.

Что известно о сериале "Игра в кальмара" "Игра в кальмара" – 9-серийный южнокорейский сериал от компании Netflix, мировая премьера которого состоялась 17 сентября 2021 года. В нем рассказывается о группе из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей, соглашаются принять участие в таинственном испытании на выживание. Им нужно сыграть в шесть детских игр. Победитель получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов). При этом выбывшие из игры участники лишаются жизни. Сериал стал самым успешным запуском Netflix за всю историю стримингового сервиса. За 27 дней после премьеры его посмотрели 111 миллионов зрителей.

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