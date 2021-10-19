Несмотря на наводнение: в Индии молодожены приплыли на свадьбу в огромном казане

Индийский штат Керала страдает от масштабного наводнения – из-за сильных дождей реки вышли из берегов, а населенные пункты затопило. Однако ненастье не смогло помешать настоящей любви. Жених и невеста, дата свадьбы которых пришлась на это непростое время, нашли огромный казан и приплыли в нем к месту церемонии.

Видео с их путешествием на собственный праздник опубликовали в соцсетях. На нем видно, как молодожены Акаш и Айшвария сидят в посудине, двое мужчин тянут ее по воде в нужном направлении, а впереди идет фотограф.

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Молодожены из Индии приплыли на свадьбу в казане: смотрите видео

Казан, послуживший паре праздничным транспортом, они заняли в местном храме. Молодожены назвали это единственным вариантом, который они смогли придумать и воплотить в жизнь в кратчайшие сроки.

Акаш и Айшвария успешно прибыли в храм в соседнем Талаваде, где и состоялась традиционная свадебная церемония. Ни наводнение, ни нестандартный транспорт не испортили влюбленным праздничного настроения. Они считают, что благодаря этому их свадьба стала уникальной и непохожей на любую другую.

Это превратилось в свадьбу, о которой мы даже не могли мечтать,

– поделилась невеста с журналистами местного канала Asianet.

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