Несмотря на наводнение: в Индии молодожены приплыли на свадьбу в огромном казане
Источник:The Guardian
Индийский штат Керала страдает от масштабного наводнения – из-за сильных дождей реки вышли из берегов, а населенные пункты затопило. Однако ненастье не смогло помешать настоящей любви. Жених и невеста, дата свадьбы которых пришлась на это непростое время, нашли огромный казан и приплыли в нем к месту церемонии.
Видео с их путешествием на собственный праздник опубликовали в соцсетях. На нем видно, как молодожены Акаш и Айшвария сидят в посудине, двое мужчин тянут ее по воде в нужном направлении, а впереди идет фотограф.
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Молодожены из Индии приплыли на свадьбу в казане: смотрите видео
Казан, послуживший паре праздничным транспортом, они заняли в местном храме. Молодожены назвали это единственным вариантом, который они смогли придумать и воплотить в жизнь в кратчайшие сроки.
Акаш и Айшвария успешно прибыли в храм в соседнем Талаваде, где и состоялась традиционная свадебная церемония. Ни наводнение, ни нестандартный транспорт не испортили влюбленным праздничного настроения. Они считают, что благодаря этому их свадьба стала уникальной и непохожей на любую другую.
Это превратилось в свадьбу, о которой мы даже не могли мечтать,
– поделилась невеста с журналистами местного канала Asianet.
Что известно о непогоде в Керале
- Мощные ливни начались в Керале 11 октября, и с каждым днем становились все сильнее. Реки переполнились водой и вышли из берегов. Некоторые мосты и дороги разрушились – населенные пункты оказались отрезанными.
- Власти штата сообщили, что тысячи людей эвакуировали, и создали более 100 спасательных лагерей для пострадавших.
- Несмотря на это, не обошлось без человеческих жертв. По последним данным, 27 человек погибли, а еще десятки пропали без вести.