Неприятный сюрприз: мужчина купил iPhone, а получил завернутый в туалетную бумагу шоколад

Британец Дэниел Кэрролл приобрел в интернете новый iPhone, который должен был быть подарком на праздники. Однако ожидаемого удовольствия покупка не доставила.

После длительной задержки он получил посылку. Но вместо телефона модели 13 Pro Max за 1045 фунтов стерлингов (38,2 тысяч гривен) там были 2 шоколадки, завернутые в туалетную бумагу.

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Дэниел заказал телефон еще 2 декабря на официальном сайте Apple, но из-за высокого спроса ближайшей свободной датой для доставки было 17 декабря. Однако в тот день ему пришли очень странные извещения. Сначала статус заказа был "готово к доставке", затем изменился на "отложено", и наконец-то появилось "доставлено".

Но мужчина все время был дома и никакой посылки не получал. Тогда он решил забрать ее на складе почтового оператора. Когда британец наконец-то забрал коробку и приехал домой, он заметил, что ее уже открывали. Лента была заклеена неплотно.

Внутри была дешевая туалетная бумага и 2 плитки молочного шоколада,

– рассказал Дэниел Кэрролл.

Он связался со службой доставки, где его заверили, что проведут расследование, выяснят, что произошло с телефоном, и позаботятся о том, чтобы мужчина получил замену.

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