Но это вызвало удивление у людей, ведь ее выбор начинки оказался довольно необычным.

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Пользовательница Krissy_loo похвасталась тем, что съела фисташковую пиццу. Если посмотреть на пиццу, то она имеет практически такой же вид, как и любая другая, за исключением того, что по ее верхушке разбросаны измельченные орехи.



Пицца, которую попробовала женщина / Фото Reddit

Как на это отреагировали пользователи соцсетей

После того как она поделилась ореховым рецептом, о нем заговорили многие, и, похоже, мнения людей разделились. Одни хотели попробовать необычное сочетание, другие просто не могли поверить в то, что видят.

"Я уже пробовал нечто подобное, только с бараниной сверху. Было вкусно".

"Черт, это выглядит так вкусно".

"Я и понятия не имел, что фисташки могут быть начинкой для пиццы, пока мой итальянский коллега не рассказал мне об одной, которую он ел на Сицилии".

Женщина призналась, что вкус был довольно неплохим, хотя обычно она предпочитает соленые блюда.

Уникальная, но слишком сладкая на мой вкус. Я бы не купила ее снова, поскольку предпочитаю более соленую пищу,

– добавила она.

Интересно! Этот вкус очень популярен на Сицилии (Италия). Если поискать в интернете, то можно обнаружить, что это распространенная начинка, которую используют во время приготовления итальянской уличной еды.